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"Крымский содовый завод" лишился поставок сырья из Украины

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Украинские правоохранительные органы пресекли организованные без разрешения госорганов Украины поставки сырья из Херсонской области в Крым на "Крымский содовый завод".

Как сообщает пресс-служба базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной республики Крым, киевское предприятие содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых, обеспечивая работу в Херсонской области у границы с Крымом шести промышленных насосов.

Эти насосы перекачивали "кондиционную рапу" (высококонцентрированный раствор солей, чаще всего NaCl) из центральной и западной части озера Сиваш для содового завода.

В результате, как заявили в прокуратуре, завод незаконно, без получения соответствующих разрешений от Государственной службы геологии и недр Украины, добывал рапу, которая использовалась для изготовления продукции.

В киевском офисе предприятия и на гидротехническом сооружении проведены обыски, изъяты документы.

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что незаконное использование насосной станции на территории Херсонской области, которая обеспечивала сырьем завод в Крыму, нанесло ущерб государству в размере 30 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: статья 441 (Экоцид), часть 1 статьи 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), часть 2 статьи 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации интернет-издания "Украинская правда", речь идет о киевском ООО "Геомониторинг", которое перегоняло рапу на "Крымский содовый завод".

ПАО "Крымский содовый завод", как сообщается на сайте предприятия, помимо основного продукта - соды кальцинированной - производит соль поваренную пищевую выварочную сорта "Экстра", добытую из соленых вод озера Сиваш методом естественного гелиовыпаривания.

Украина Крым Крымский содовый завод

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