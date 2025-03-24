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Крымский содовый завод в 2024 году вышел в прибыль

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Крымский содовый завод" (Крым) в 2024 году получило 1,198 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, против 126,2 млн рублей убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

Это наилучший показатель прибыли, начиная с 2017 года. Ранее рекордную прибыль "Крымский содовый завод" получил в 2016 году, она равнялась 1,225 млрд рублей.

Выручка завода в прошлом году возросла на 14% до 13,154 млрд рублей, в том числе - от реализации готовой продукции на 13,6% до 11 млрд рублей.

Прочие доходы выросли в 2,3 раза, составив 299 млн рублей, тогда как прочие расходы снизились втрое до 326,1 млн рублей.

Основные финпоказатели АО "Крымский содовый завод" (в тыс. руб.):

2024 год2023 годДинамика
Выручка от продаж13 153 69911 527 419+14,1%
Себестоимость продаж9 645 4669 175 604+5%
Валовая прибыль3 508 2332 351 815+1,5 раза
Прибыль от продаж2 508 9411 434 802+1,7 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения1 601 296(129 957)
Чистая прибыль (убыток)1 198 432(126 237)

Кредиторская задолженность снизилась с 673,152 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 613,913 млн рублей на 31 декабря 2024 года. Дебиторская задолженность выросла с 2,185 млрд рублей до 4,465 млрд рублей.

"Крымский содовый завод" введен в эксплуатацию в 1973 году, производит кальцинированную техническую соду, пищевую соду, пищевую соль.

Согласно информации на сайте предприятия, объем производства кальцинированной технической соды в прошлом году составил 625,4 тыс. тонн, пищевой соды - 31,235 тыс. тонн, поваренной соли - 16,13 тыс. тонн.

В апреле 2022 года акционеры АО "Крымский содовый завод" утвердили АО "Русский водород" (с августа 2023 года - АО "Росхим") управляющей компанией завода сроком на 5 лет.

"Росхим" является также управляющей компанией ООО "Радамант" (владелец ООО "Дальнегорский ГОК" в Приморском крае), ООО "ГХК "Бор", ООО НПП "Силика" и ООО "ФинИнвест". В группу компаний "Росхим" также входят АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех" и другие предприятия.

Крымский содовый завод Крым
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