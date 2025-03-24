Крымский содовый завод в 2024 году вышел в прибыль
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Крымский содовый завод" (Крым) в 2024 году получило 1,198 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, против 126,2 млн рублей убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.
Это наилучший показатель прибыли, начиная с 2017 года. Ранее рекордную прибыль "Крымский содовый завод" получил в 2016 году, она равнялась 1,225 млрд рублей.
Выручка завода в прошлом году возросла на 14% до 13,154 млрд рублей, в том числе - от реализации готовой продукции на 13,6% до 11 млрд рублей.
Прочие доходы выросли в 2,3 раза, составив 299 млн рублей, тогда как прочие расходы снизились втрое до 326,1 млн рублей.
Основные финпоказатели АО "Крымский содовый завод" (в тыс. руб.):
|2024 год
|2023 год
|Динамика
|Выручка от продаж
|13 153 699
|11 527 419
|+14,1%
|Себестоимость продаж
|9 645 466
|9 175 604
|+5%
|Валовая прибыль
|3 508 233
|2 351 815
|+1,5 раза
|Прибыль от продаж
|2 508 941
|1 434 802
|+1,7 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|1 601 296
|(129 957)
|Чистая прибыль (убыток)
|1 198 432
|(126 237)
Кредиторская задолженность снизилась с 673,152 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 613,913 млн рублей на 31 декабря 2024 года. Дебиторская задолженность выросла с 2,185 млрд рублей до 4,465 млрд рублей.
"Крымский содовый завод" введен в эксплуатацию в 1973 году, производит кальцинированную техническую соду, пищевую соду, пищевую соль.
Согласно информации на сайте предприятия, объем производства кальцинированной технической соды в прошлом году составил 625,4 тыс. тонн, пищевой соды - 31,235 тыс. тонн, поваренной соли - 16,13 тыс. тонн.
В апреле 2022 года акционеры АО "Крымский содовый завод" утвердили АО "Русский водород" (с августа 2023 года - АО "Росхим") управляющей компанией завода сроком на 5 лет.
"Росхим" является также управляющей компанией ООО "Радамант" (владелец ООО "Дальнегорский ГОК" в Приморском крае), ООО "ГХК "Бор", ООО НПП "Силика" и ООО "ФинИнвест". В группу компаний "Росхим" также входят АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех" и другие предприятия.