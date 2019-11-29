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В Киргизии задержали фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Киргизии задержали гражданина РФ, подозреваемого в убийстве в мае помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры Москвы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Представитель спецслужбы рассказал агентству, что подозреваемого задержали в пятницу, 29 ноября. Задержанный россиянин передан сотрудникам Службы криминальной милиции МВД Киргизии для решения вопроса об его экстрадиции в РФ, добавили в ведомстве.

11 мая газета российские СМИ сообщили, что тело помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова нашли на съемной квартире в Москве. 13 мая в прокуратуре Москвы подтвердили сообщения о смерти сотрудника надзорного ведомства. Там также рассказали, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Киргизия Москва Бишкек Госкомитет нацбезопасности

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