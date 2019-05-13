Возбуждено дело о смерти помощника московского прокурора

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В прокуратуре Москвы подтвердили сообщения СМИ о смерти помощника Бутырского межрайонного прокурора, возбуждено уголовное дело.

В ведомстве опровергли сведения о возможной причастности к его гибели другого работника прокуратуры. Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила "Интерфаксу" в понедельник, что этого сотрудника не задерживали.

11 мая газета "Комсомольская правда" сообщила, что тело помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова с галстуком во рту нашли в съемной квартире в Москве спустя сутки после его смерти. Издание отмечало, что мужчина перед гибелью был избит.