Песков подтвердил планы Путина участвовать в запуске "Силы Сибири" по телемосту

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства намерен принять участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири".

"Мы ожидаем, что этот телемост состоится, и "Сила Сибири" заработает", - сказал Песков журналистам в пятницу. По его словам, газопровод важен как для России, так и для Китая. "Дело в том, что осуществление таких трансрегиональных проектов является триггером для развития многих регионов", - подчеркнул он.

Песков пояснил, что регионы, по которым пройдет газопровод, получат дополнительную инфраструктуру и новые рабочие места. "Силу Сибири" трудно переоценить, уверен пресс-секретарь.

О том, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту, сообщила и пресс-служба Кремля. На первом этапе поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения в Якутии, напомнили в пресс-службе.

Ранее в ноябре помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналистам о планах Путина и Си Цзиньпина участвовать в декабре в церемонии открытия "Силы Сибири". О том, что церемония назначена на 2 декабря, сообщал осведомленный источник "Интерфакса".

В октябре стало известно, что "Газпром" уже завершил заполнение газом экспортного газопровода.

Договор купли-продажи российского газа по газопроводу "Сила Сибири" между "Газпромом" и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд. куб. м газа в год. Строительство первого участка газопровода протяженностью около 2,2 тысячи км началось в сентябре того же года.