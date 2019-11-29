Поиск

Песков подтвердил планы Путина участвовать в запуске "Силы Сибири" по телемосту

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства намерен принять участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири".

"Мы ожидаем, что этот телемост состоится, и "Сила Сибири" заработает", - сказал Песков журналистам в пятницу. По его словам, газопровод важен как для России, так и для Китая. "Дело в том, что осуществление таких трансрегиональных проектов является триггером для развития многих регионов", - подчеркнул он.

Песков пояснил, что регионы, по которым пройдет газопровод, получат дополнительную инфраструктуру и новые рабочие места. "Силу Сибири" трудно переоценить, уверен пресс-секретарь.

О том, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту, сообщила и пресс-служба Кремля. На первом этапе поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения в Якутии, напомнили в пресс-службе.

Ранее в ноябре помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналистам о планах Путина и Си Цзиньпина участвовать в декабре в церемонии открытия "Силы Сибири". О том, что церемония назначена на 2 декабря, сообщал осведомленный источник "Интерфакса".

В октябре стало известно, что "Газпром" уже завершил заполнение газом экспортного газопровода.

Договор купли-продажи российского газа по газопроводу "Сила Сибири" между "Газпромом" и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд. куб. м газа в год. Строительство первого участка газопровода протяженностью около 2,2 тысячи км началось в сентябре того же года.

Дмитрий Песков Владимир Путин Си Цзиньпин Сила Сибири Китай

Новости по теме

Новости

Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО

ДНР распространила свою границу на всю Донецкую область

Известный американский скалолаз разбился насмерть в Мексике

Hong Kong Airlines связала с протестами задержку зарплат сотрудникам

Hong Kong Airlines связала с протестами задержку зарплат сотрудникам

"Крымский содовый завод" лишился поставок сырья из Украины

Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Что случилось этой ночью: пятница, 29 ноября

Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');