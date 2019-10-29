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"Газпром" завершил заполнение газом газопровода "Сила Сибири"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.

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"Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай", - говорится в сообщении.

Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Газпром Сила Сибири Китай

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