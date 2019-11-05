Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года. Особый шарм этой дате придавало то, что в этот день в России отмечается День работника органов госбезопасности. Затем (в феврале 2019 года) этот срок был сдвинут на 1 декабря 2019 года. Сейчас срок уточняется, исходя из графиков участников мероприятия.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

"Газпром" уже завершил заполнение газом экспортного газопровода газом.

В октябре президент РФ Владимир Путин опроверг утверждения о том, что Китай в переговорах с Россией по газу якобы мог давить на российскую сторону при подготовке проекта газопровода "Сила Сибири". Президент называл такие заявления чушью. Вместе с тем он признал, что с китайской стороной были сложные, многолетние переговоры, назвав Пекин "сложным переговорщиком".

Газопровод "Сила Сибири" - совместный проект "Газпрома" и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года.