Беспилотник нарушил воздушное пространство Израиля со стороны Ливана

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотник, прилетевший со стороны Ливана, в пятницу днем пересек границу с Израилем, сообщила газета Times of Israel.

Через некоторое время беспилотник вернулся назад.

Пока неясно, как долго беспилотник находился в воздушном пространстве Израиля, и кому он принадлежал.

Этот инцидент имел место на фоне роста напряженности между Израилем и Ираном. При этом союзное Тегерану шиитское движение "Хезболла" является доминирующей силой на юге Ливана, и на вооружение у этого движения есть несколько типов беспилотников, добавляет издание.