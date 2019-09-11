Гарри Корен: Израиль будет представлен 9 мая 2020 года в Москве на высоком уровне

Посол Израиля в РФ рассказал о предстоящих контактах между двумя странами на высоком уровне

Посол Израиля в России Гарри Корен Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Посол Израиля в РФ, покидающий в этом месяце Москву, в интервью "Интерфаксу" подвел итоги своей дипломатической миссии, рассказал о предстоящих контактах между двумя странами на высоком уровне, в том числе об израильском присутствии на торжествах по случаю 75-летия Победы в российской столице, перспективах отношений с РФ в сфере экономики и вновь призвал к уходу проиранских формирований из Сирии.

- Ваша миссия на посту посла Израиля в Москве завершается. Как вы оцениваете ее итоги? Удалось ли добиться за это время укрепления взаимодействия с Москвой? Намерены ли вы уделять особое внимание в России новой должности, которая ждет вас в Иерусалиме?

- Это была моя вторая командировка в столицу России в качестве дипломата, на этот раз – 2,5 года на посту посла. Для меня и моей супруги Ширли оказалось очень интересным быть свидетелем изменений, которые произошли: насколько Москва и Россия преобразились. А сама работа главой дипмиссии была интенсивной. Россия была и остается одним из главных партнеров Израиля, особенно во всем, что связано с ситуацией на Ближнем Востоке.

Мой стаж в дипломатической сфере исчисляется 33 годами, но с профессиональной точки зрения эти годы в Москве были, наверно, самыми насыщенными. Для примера упомяну, что за этот срок премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приезжал в Россию 7 раз, а восьмой его визит состоится в ближайшие дни.

Я уверен, что следующий период в моей карьере – а на своей новой должности в центральном аппарате МИД Израиля я буду курировать в том числе связи с Российской Федерацией – будет не менее интересным. Россия была и остается для нас в числе главных приоритетов.

- Есть ли в политической элите Израиля консенсус относительно курса на взаимодействие с Россией? Я задаю этот вопрос в связи с тем, что за последние год-два внутриполитическая палитра Израиля довольно сильно изменилась.

- Что касается расклада сил на внутриполитической арене Израиля, где 17 сентября состоятся парламентские выборы, то есть изменения, нюансы, тонкости позиции лидеров отдельных партий, но не по отношению к Москве. Есть нюансы, как действовать по той или иной теме из повестки внешнеполитических интересов Государства Израиль. Есть нюансы в вопросах экономики и других аспектах, которые важны, прежде всего, для граждан нашей страны.

Но я уверен, что курс в отношении Москвы будет сохраняться, и это стратегический интерес для Израиля – поддерживать теплые, хорошие, содержательные отношения с Российской Федерацией.

- Вы упомянули, что ждете восьмой визит премьер-министра в Россию в ближайшее время. Можно ли узнать, когда он может состояться и какие темы будут в центре внимания на переговорах премьера Нетаньяху и президента Путина?

- Давайте дождемся официального сообщения пресс-службы Кремля и аппарата премьер-министра Израиля на этот счет. Это будет очень скоро. В чем я уверен уже сейчас - будет важный и значимый визит. В ходе подобных визитов обсуждаются чрезвычайно важные темы для национальной безопасности и внешней политики Израиля, включая Сирию и Иран, и эти вопросы находятся в той плоскости, которая интересуют и российскую сторону. Более подробно говорить по этому поводу я пока не могу.

- Когда в Израиле ожидают визит президента Владимира Путина? И приедут ли израильский премьер или президент на торжества в Москву 9 мая будущего года по случаю 75-летия Победы?

- Очень важная тема. Что касается 9 мая, напомню только, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее уже был в Москве в этот день и присутствовал на параде, возлагал вместе с президентом Владимиром Путиным цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и принимал участие в акции "Бессмертный полк". Это было очень эмоциональное, волнительное событие.

Могу подтвердить, что приглашение г-ну Нетаньяху приехать в Москву на 75-летие Победы в 2020 году было получено и принято. Но надо дождаться результатов выборов в Израиле. Уверен, что израильское присутствие 9 мая будущего года будет, и если премьером станет Нетаньяху, то он лично в этом заинтересован. Подождем. Мы знаем, что в мае следующего года в Москву приедут многие мировые лидеры.

В Израиле испытывают огромное уважение и благодарность к роли Красной Армии в победе над нацистской Германией. У нас проживает много ветеранов Второй мировой войны (желаем им всем доброго здоровья, и жить до 120 лет!). В израильском городе Нетания есть памятник, посвященный победе Советского Союза над нацистами, который был открыт несколько лет назад в присутствии президента Владимира Путина. А в январе 2020 года запланировано мероприятие в Иерусалиме, которое будет посвящено 75-летию освобождения концлагеря смерти Аушвиц бойцами и офицерами Красной Армии. Поэтому для нас будет большая честь, если президент России сможет приехать в Израиль. Конечно, мы очень на это надеемся. Есть приглашение премьер-министра Биньямина Нетаньяху на открытие памятника в Иерусалиме, который посвящен жертвам блокады Ленинграда. И если во время визита Владимира Путина можно будет открыть этот памятник, то это было бы замечательно. Добавлю, что в Израиле проживают не только ветераны войны, но и люди, которые выжили в блокаду в Ленинграде.

- Перейдем к региональной проблематике. Удовлетворены ли в руководстве Израиля тем, как действует двусторонний механизм военных для предотвращения инцидентов в связи с событиями в Сирии?

- Этот механизм существует, и наша сторона довольна взаимодействием с российской стороной. Мы верим, что его функционирование приносит пользу и Израилю, и России. Одна из целей этого механизма - предотвратить те или иные военные инциденты, и эта задача решается успешно.

- Можно ли говорить если не о сближении, то хотя бы о лучшем понимании взаимных позиций Израиля и России относительно иранского военного присутствия в Сирии. Или разногласия в этом вопросе между двумя странами по-прежнему глубоки?

- Позиции сближаются. Я хотел бы напомнить, что есть официальная российская позиция, и она заключается в том, что в конце концов все иностранное военное присутствие в Сирии должно со временем, по мере стабилизации в этой стране, прекратиться. Подразумевается вывод всех иностранных военных, включая тех, которые якобы были приглашены официально. Для нас самое главное – это вывод из Сирии иранских советников, иранских военных, представителей Корпуса стражей исламской революции и всех шиитских подразделений, главным образом, "Хезболлы".

Хотел бы также заметить, что в связи с приближением окончательного разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ИФ) хотелось бы с помощью российского содействия добиться более эффективного вывода всех этих иранских и шиитских подразделений с территории Сирии. Особенно, и мы не раз обращали на это внимание наших российских коллег, вывода тех видов вооружений, которые находятся в руках этих наемников (а данные типы вооружений, например, ракеты у "Хезболлы", явно не нужны для борьбы с ИГИЛ!). Вместо этого, они вводят дополнительные шиитские формирования, ввозят тяжелое вооружение, в котором нет никакой потребности для борьбы с ИГИЛ, и укрепляют свои позиции против Государства Израиль развивая сеть производства высокоточного вооружения также и на территории Ливана.

Если в Сирии идет постепенное свертывание боевых действий, то почему бы иранским и шиитским подразделениям, включая "Хезболлу", не показать, что они начинают хотя бы постепенный процесс сокращения своих сил в этой стране?!.

Но наша финальная цель, и мы ее не скрываем, – это полный вывод иранских и проиранских формирований и их вооружений из Сирии. Вот это будет на самом деле настоящая гарантия сохранения целостности Сирии и ее суверенитета, без присутствия военных других стран.

- Как вы смотрите на перспективы экономического взаимодействия наших двух стран? Есть ли продвижение по вопросу о соглашении о зоне свободной торговли с ЕАЭС? Можно ли ожидать его подписание в 2020 году? Наблюдается ли позитивная динамика в сфере туризма?

- У нас прекрасно работает механизм взаимодействия в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть несколько ключевых направлений, которые мы хотели бы развивать - аграрная сфера, здравоохранение и инновации. Надеемся все же совершить прорыв, а то объемы нашей торговли немного буксуют (сейчас товарооборот составляет $2,5 млрд.). Через механизм межправкомиссии пытаемся разрешить некоторые моменты, например, облегчение таможенного режима (так называемый "зеленый коридор"), фитоветеринарных правил.

По зоне свободной торговли с ЕАЭС очередной раунд переговоров состоялся в июле в Москве. Процесс идет позитивно, но вряд ли нам удастся все завершить в 2020 году. Мы постараемся, не все зависит от нас. Наверное, следующая встреча по данной теме пройдет в конце ноября в Иерусалиме, и сейчас наши ведомства будут ее готовить.

Насчет туризма. Дела видятся в позитивном ракурсе. Зафиксирован самый большой прирост числа туристов из Израиля в Россию: в этом году мы ожидаем, что почти 200 тыс. израильтян посетят вашу страну. Мы также довольны, что почти 400 тыс. россиян посетили в прошлом году Израиль, есть определенный прирост в 2019 году.

- Какие наиболее яркие впечатления вы вынесли о России и Москве за время, пока вы работали послом? Есть какие-то интересные лично вам места в России, которые вы не успели посетить в ходе нынешней каденции, но мечтаете при случае сделать это в будущем?

- Есть маршрут, который я все планировал-планировал, но, к сожалению, идею так не удалось реализовать - это совершить круиз на теплоходе по Волге. Я был на берегах Волги, последний раз в Самаре, и меня тепло принимали, но все-таки мечтаю о туре на корабле из Москвы до Астрахани, недельку или больше - такая мечта. Плюс я очень хотел посетить Алтай, потому что люблю дикую природу. Есть, конечно, не менее красивые места в России, но ваша страна такая большая, а работа послом в Москве - интенсивная, и почти не оставляет свободного времени… И мне, конечно, жаль, что за эти 2,5 года успел посетить только около десятка регионов РФ, включая Дальний Восток, Северный Кавказ, Поволжье, Предуралье и, конечно, Санкт-Петербург и несколько областей, близких к Москве.

Что касается моих личных впечатлений от Москвы. Мне пришлось жить и работать в российской столице сейчас и в начале 90-х годов. Москва всегда притягивала историческими и культурными объектами. А сейчас мы видим, какие усилия прилагают московские власти для того, чтобы столица России стала еще привлекательнее, краше и чище - по качеству воздуха и воды…

Второе впечатление связано с молодым поколением, которое выросло в России. И мне кажется, молодежь - это прекрасное будущее России. Потому что когда мы общались с молодыми людьми, возникало хорошее, здоровое впечатление: они интеллигентные, открытые, знающие. У вас весьма эффективная система образования, а открытость России дала возможность подготовить поколение, которое поможет преобразить ее в сильную страну (я не имею в виду в военном плане, а в плане человеческом). Экономика и наука, культура - мощный фундамент, на котором строится сильная Россия, и все это важно продолжать развивать.

В завершении интервью хотел бы сказать, что для меня была большая честь работать здесь послом, пускай всего лишь 2,5 года. Я думаю, все мои личные успехи, если можно назвать это успехами, в большой степени - это и работа коллектива сотрудников посольства, всех наших дипломатов. И я благодарен своим российским коллегам в дипломатическом ведомстве, в аппарате президента, в Совете безопасности РФ, в различных министерствах и ведомствах, с которыми мы общались, потому что, в конце концов, это были обоюдные интересы и усилия на благо народов Израиля и России. Мы благодарны московскому правительству за хорошие условия работы для нас, как дипломатов. И спасибо всем россиянам!