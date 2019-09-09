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Движение "Хезболла" заявило о сбитом в Ливане израильском беспилотнике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ливанская группировка "Хезболла" заявила в понедельник, что сбила израильский беспилотник, который пересек границу с Ливаном, сообщает The Times of Israel.

Боевики ливанского шиитского движения "Хезболла" уточнили, что это произошло, когда летательный аппарат оказался на юге Ливана недалеко от деревни Рамия. Теперь беспилотник, по словам представителей "Хезболлы", находится в их руках.

Силы обороны Израиля подтвердили, что их беспилотник упал на ливанской территории. Представитель армии при этом отказался уточнить, был беспилотник сбит или упал из-за технической неисправности. "Он упал, насколько я знаю", - заявил он.

По словам военных, беспилотник выполнял обычные разведывательные операции в этом районе. Там отметили, что нет опасений, что с летательного аппарата может быть добыта какая-либо информация.

Ранее лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла пообещал сбивать израильские шпионские беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Ливана.

Ливан Израиль Хезболла

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