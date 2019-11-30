Акция бельгийских "желтых жилетов" прошла в Брюсселе мирно

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Около 240 представителей движения "желтых жилетов", по данным полиции, провели в субботу манифестацию, завершившуюся в "европейском квартале" учреждений ЕС бельгийской столицы.

Правоохранительные органы не зафиксировали никаких серьезных инцидентов по ходу акции. Два человека были задержаны незадолго до начала манифестации. Они оскорбляли полицейских.

Колонна, скандировавшая лозунги, дошла до здания Европейского парламента, откуда была перенаправлена полицией в сторону парка 50-летия независимости Бельгии, где в основном и распалась.

Акция была согласованной с властями, маршрут определен заранее.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию у своих французских "коллег". Ранее на протестах в Брюсселе не обходилось без столкновений демонстрантов с полицией.