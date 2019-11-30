Поиск

Акция бельгийских "желтых жилетов" прошла в Брюсселе мирно

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Около 240 представителей движения "желтых жилетов", по данным полиции, провели в субботу манифестацию, завершившуюся в "европейском квартале" учреждений ЕС бельгийской столицы.

Правоохранительные органы не зафиксировали никаких серьезных инцидентов по ходу акции. Два человека были задержаны незадолго до начала манифестации. Они оскорбляли полицейских.

Колонна, скандировавшая лозунги, дошла до здания Европейского парламента, откуда была перенаправлена полицией в сторону парка 50-летия независимости Бельгии, где в основном и распалась.

Акция была согласованной с властями, маршрут определен заранее.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию у своих французских "коллег". Ранее на протестах в Брюсселе не обходилось без столкновений демонстрантов с полицией.

Бельгия Брюссель желтые жилеты

Новости по теме

Новости

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик с 374 кг героина

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

The Independent узнало о гибели двух человек из-за ЧП на Лондонском мосту

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');