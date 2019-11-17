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Полиция Франции насчитала 30 тысяч "желтых жилетов" в годовщину начала протестов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Около 28 тысяч человек приняли участие в субботу в акциях протеста "жёлтых жилетов" во Франции, сообщает полиция страны.

По ее данным, в Париже на улицы вышли примерно 5 тысяч демонстрантов.

Префектура полиции Парижа в твиттере добавила, что к 20:00 по местному времени (22:00 мск) полицейские задержали 147 человек, подозреваемых в участии в беспорядках.

"Желтые жилеты" 16 ноября отметили годовщину создания движения: год назад они начали проводить по субботам акции протеста против против повышения цен на топливо и ряда других непопулярных решений французских властей. Зимой демонстрации приобрели серьезные масштабы и стали сопровождаться беспорядками. Затем активность движения пошла на спад.

В минувшую субботу во Франции вновь происходили беспорядки. В частности, хулиганы нанесли ущерб памятнику французскому маршалу Альфонсу Жюэну.

К настоящему моменту обстановка в Париже и других городах, где прошли демонстрации, нормализовалась.

Франция Париж

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