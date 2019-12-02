Экс-конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской гонки в США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает The Hill.

"Спасибо за эту бесценную возможность, я заканчиваю нашу совместную кампанию", - говорится в заявлении Сестака.

Отказ от борьбы за должность президента США экс-конгрессмен объяснил недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.

"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - добавил он.

Джо Сестак был одним из последних среди демократов, заявивших о своем участие в президентских выборах 2020 года.