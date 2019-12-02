Зеленский заявил о существовании "плана Б" по Донбассу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - У президента Украины Владимира Зеленского есть "план Б" по ситуации в Донбассе, но деталей его он не раскрывает.

"Я не хочу говорить о моем "плане Б" прямо сейчас - вот почему он называется "планом Б", потому что я верю в "план А". Но он ("план Б" - ИФ), конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой "план Б" не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас", - заявил он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он оказаться 9 декабря во время встречи в Париже фактически "наедине" с российской стороной, Зеленский сказал: "Я человек, который реагирует на факты. Я считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если я увижу в первые полчаса, что это так (отсутствие поддержки со стороны западных политиков на встрече - ИФ), то моя особенность заключается в том, что если я замечу это за столом переговоров, то скажу об этом публично".

Очередной саммит в "нормандском" формате по урегулированию ситуации в Донбассе с участием Украины, РФ, Германии и Франции пройдет в Париже 9 декабря. В ноябре Зеленский говорил, что намерен поднять на декабрьской встрече вопрос о конкретных сроках прекращения войны в Донбассе.