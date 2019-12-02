Поиск

Зеленский заявил о существовании "плана Б" по Донбассу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - У президента Украины Владимира Зеленского есть "план Б" по ситуации в Донбассе, но деталей его он не раскрывает.

"Я не хочу говорить о моем "плане Б" прямо сейчас - вот почему он называется "планом Б", потому что я верю в "план А". Но он ("план Б" - ИФ), конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой "план Б" не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас", - заявил он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он оказаться 9 декабря во время встречи в Париже фактически "наедине" с российской стороной, Зеленский сказал: "Я человек, который реагирует на факты. Я считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если я увижу в первые полчаса, что это так (отсутствие поддержки со стороны западных политиков на встрече - ИФ), то моя особенность заключается в том, что если я замечу это за столом переговоров, то скажу об этом публично".

Очередной саммит в "нормандском" формате по урегулированию ситуации в Донбассе с участием Украины, РФ, Германии и Франции пройдет в Париже 9 декабря. В ноябре Зеленский говорил, что намерен поднять на декабрьской встрече вопрос о конкретных сроках прекращения войны в Донбассе.

Владимир Зеленский Донбасс Украина

Новости по теме

Новости

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Белый дом отказался участвовать в первом слушании по импичменту

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Вторая за день стрельба произошла в Новом Орлеане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');