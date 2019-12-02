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Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на то, чтобы начать войну в Донбассе, так как из-за этого может разразиться "тотальная война" в Европе, и подчеркнул, что подобные призывы инспирируются теми людьми, которые ранее находились у власти в стране.

"В любом случае, я не начну войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: "Давай пойдем сражаться и отвоюем всё это!". Но какой ценой? Какова цена? Я не буду этого делать. Если это не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который удовлетворит эти требования", - сказал Зеленский в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

По его мнению, подобные требования инициируются "предыдущими правителями". "И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня - спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша территория, завтра мы ее вернем", - отметил президент Украины.

Зеленский заявил, что никогда не пойдет на такой шаг, потому что его жизненная позиция - быть, прежде всего, человеком. "И я не могу отправить их туда (украинских военных в Донбасс - ИФ). Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе", - сказал он.

Ранее в интервью Зеленский также говорил, что у него есть "план Б" по ситуации в Донбассе, но деталей его не раскрыл.

Владимир Зеленский Украина Донбасс

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