КНДР предупредила США о подготовке для них "подарка к Рождеству"

Лидер КНДР Ким Чен Ын (второй справа) Фото: Reuters

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Министерстве иностранных дел Северной Кореи предупредили, что Вашингтон получит от Пхеньяна "подарок к Рождеству", передает в среду телеканал CNN.

С таким заявлением выступил первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, обвинивший США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в своих целях. "Диалог (по денуклеаризации - ИФ), разрекламированный США, по существу, является ни чем иным, как глупым трюком, созданным для того, чтобы втянуть КНДР в этот диалог и использовать его в политических целях и в ходе избирательной кампании в США", - сказал Ри Тхэ Сон.

"От Соединенных Штатов полностью зависит то, какой подарок на Рождество (от Северной Кореи - ИФ) они захотят получить", - добавил дипломат. Южнокорейское агентство Yonhap трактует слова замминистра как угрозу возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если США не выдвинут новых предложений по переговорам с КНДР до конца года.

Спустя несколько часов после заявлений Ри Тхэ Сона спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган (Stephen Biegun) заверил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном по проблеме ядерного разоружения, передало Yonhap.

Биган признал, что деятельность в направлении денуклеаризации КНДР стала "тяжелой работой" для Вашингтона. "Очевидно, что мы не достигли того прогресса, на который надеялись, но позвольте мне прояснить: мы не сдавались и мы не откажемся от того, мы делаем", - заверил спецпредставитель США.

В октябре советник МИД КНДР Ким Ге Гван заявлял, что переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и США еще возможны, но все будет зависеть от того, какое решение примут Штаты до конца 2019 года. "Есть воля, есть путь. Мы хотим посмотреть, насколько мудро США пройдут конец года", - заявил Ким Ге Гван.

Он выразил надежду, что "особые" отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом создадут "движущую силу" для устранения вызовов между двумя странами в будущем.

В начале октября в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.