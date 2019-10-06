США не сочли провальными переговоры с КНДР в Стокгольме

Вашингтон выразил желание продолжать консультации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская сторона представила на переговорах с КНДР в Стокгольме ряд новых предложений и не считает, что эти консультации провалились, говорится в сообщении Госдепа США.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних переговоров, продлившихся 8,5 часов. США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По сообщению Вашингтона, стороны обсудили важность более интенсивных контактов для решения спорных вопросов, связанных с северокорейской ядерной проблемой.

"В конце переговоров США предложили принять приглашение Швеции и провести еще одни переговоры в Стокгольме через две недели. Это позволило бы обсудить все актуальные темы", - отмечает Госдеп.

О реакции КНДР на это предложение ведомство не сообщает.

В Госдепартаменте указали на то, что за одну субботу невозможно "преодолеть последствия 70 лет войны и враждебности между США и КНДР". Там заявили, что для решения спорных вопросов требуется готовность к работе обеих сторон, подчеркнув, что США к такой работе готовы.

Переговоры на рабочем уровне прошли в субботу в столице Швеции. По их итогам в северокорейской делегации объявили, что консультации оказались безрезультатными, так как США не сделали новых предложений. Пхеньян же ожидал от Вашингтона встречных мер в ответ на принятые ранее северокорейской стороной решение о приостановке испытаний ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Официальная позиция США уже давно неизменна и заключается в том, что они будут готовы отменить санкции лишь после денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако несколько дней назад Time сообщил, что президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне.