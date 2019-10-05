Переговорщик КНДР сообщил о безрезультатном завершении контактов с США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Переговоры США и КНДР на рабочем уровне завершились в Стокгольме безрезультатно, сообщает в субботу агентство Yonhap со ссылкой на главу северокорейской делегации Ким Мен Гиля.

Он сказал журналистам по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Биганом, что "результатов нет".

Ранее на этой неделе сообщалось о прибытии в Швецию делегаций обеих стран.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако сделать это удалось только сейчас.