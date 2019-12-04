Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Плакат с призывом к импичменту президента США Дональда Трампа на слушаниях в Палате представителей Фото: Reuters

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.

Так, специализирующийся на конституционном праве профессор Майкл Герхард заявил, что если действия Трампа в отношении Украины не являются поводом для импичмента, то ничто другое тоже не будет.

"Я хочу подчеркнуть, что если то, о чем мы говорим, не является причиной для импичмента, тогда ничего не является поводом для импичмента", - сказал он, выступая в комитете.

Он также отметил, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, "более чем достаточно".

Профессор Ноа Фелдман, также занимающийся конституционным правом, заявил, что Трамп ставит себя выше закона, не сотрудничая с демократами в рамках процедуры импичмента.

"Президент, который не сотрудничает в рамках расследования по импичменту, ставит себя выше закона. А ставить себя выше закона - это и есть преступление, за которое можно подвергнуть импичменту", - заявил Фелдман.

Профессор Памела Карлан согласилась со своими коллегами в том, что действия Трампа могут быть поводом для импичмента.

"Если мы хотим сохранять верность конституции и нашей республике, президента Трампа следует привлечь к ответственности", - добавила она.

Профессор-юрист Джонатан Терли, выступающий в качестве свидетеля от Республиканской партии, предупредил демократов, что им не следует объявлять Трампу импичмент только из-за того, что тот игнорирует их повестки.

"Если вы проводите импичмент в отношении президента, если вы ходите по судам и это предъявляете в качестве тяжкого преступления и правонарушения - это злоупотребление властью. Вы злоупотребляете властью. И вы делаете то же самое, за что вы критикуете президента", - сказал он.

Также Терли, говоря об обвинениях в адрес Трампа, заметил, что "импичмент должен быть основан на доказательствах, а не на предположениях".

На слушаниях в юридическом комитете в среду выступают четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных о его беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Слушания в среду сопровождались критикой со стороны демократов в адрес Трампа. Так, председатель юридического комитета демократ Джерри Надлер, выступая в начале слушаний, заявил, что администрация Трампа создает беспрецедентные помехи для расследований, проводимых в отношении президента.

Республиканец Даг Коллинз затем упрекнул демократов в том, что они пытаются под любыми предлогами организовать импичмент Трампа с тех пор, как то занял пост президента. Также Коллинз заявил, что демократы торопятся с процедурой импичмента из-за боязни проиграть президентские выборы в 2020 году. Коллинз на слушаниях сжимал в руках антистресс-мячик, на что обратили внимание американские СМИ.

Ранее слушания прошли в комитете по разведке Палаты представителей США, после которых комитет опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение анонимного информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.