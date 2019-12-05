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Глава комитета Палаты представителей США нашел в конституции решение для Трампа

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерри Надлер считает, что президент США Дональд Трамп поставил "свои личные и политические интересы" выше интересов страны, и на этот случай в американской конституции есть "власть импичмента".

"Президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше наших национальных интересов, выше безопасности нашей страны и, самое главное, выше нашего самого драгоценного права, способности каждого из нас участвовать в честных выборах, свободных от коррупции. В конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации, - власть импичмента", - заявил Надлер в завершение слушаний по импичменту в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США.

На слушаниях в юридическом комитете в среду выступили четыре профессора правоведения. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его летней беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого слушания прошли в комитете по разведке Палаты представителей США, после которых комитет опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений - это препятствование расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

Сам президент США назвал доклад по его импичменту шуткой.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение анонимного информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Джерри Надлер Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Хантер Байден США Украина

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