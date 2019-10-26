Более половины британцев пожалели о проведении референдума по Brexit в 2016 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - 57% британцев выразили мнение, что референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС было бы лучше вовсе не устраивать, в то время как 29% опрошенных считают, что проведение голосования было правильным решением, свидетельствуют данные опроса Opinium, которые опубликовала газета The Guardian.

Издание отмечает, что, несмотря на разочарование британцев по вопросу о разводе с ЕС, Консервативная партия во главе с британским премьером Борисом Джонсоном улучшила свои позиции на 3 п. п. - до 40%. Рейтинг лейбористов за неделю не изменился (24%), а "Либеральных демократов" - ухудшился на 1 п. п. (15%). Также потеряли позиции партия Brexit (10%) и "зеленые" (3%). Поддержка "Шотландской национальной партии" выросла на 2 п. п. - до 5%.

Кроме того, британцы поделились ожиданиями от новой сделки с Евросоюзом, достигнутой Джонсоном. Так, около 40% респондентов считают, что она негативно скажется на экономике Великобритании, 26% ожидают от нее позитивных изменений.

Ранее Палата общин Великобритании предварительно одобрила соглашение с ЕС по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этимДжонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов, и процедура ратификации сделки на это время будет приостановлена.

В четверг, 24 октября, британский премьер объявил, что призовет парламент провести досрочные выборы 12 декабря. На этом условии он готов дать парламентариям время на обсуждение его сделки с ЕС. Предполагается, что в понедельник Джонсон вынесет вопрос о досрочных выборах на обсуждение в парламенте.

Между тем, Bloomberg накануне сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit.