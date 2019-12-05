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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Два гражданских сотрудника минобороны США погибли в результате ранений, полученных при стрельбе на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем, сообщает NBC News со ссылкой на контр-адмирала Роберта Чедвика.

По его словам, состояние третьего сотрудника, пострадавшего при стрельбе, стабильное. Все раненые были работниками верфи. Военные на данный момент не знают, были ли раненые целью стрелка или же они стали случайными жертвами, добавил Чедвик.

По предварительной информации, стрелок служил на подводной лодке USS Columbia. В момент происшествия она находилась в сухом доке номер два, где и произошла трагедия.

Стрельба на морской верфи объединенной базы ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем произошла днем в среду по времени США (в ночь на четверг по московскому времени). Доступ на базу был временно перекрыт. Изначально сообщалось о троих раненных, состояние двоих из которых СМИ называли критическим.

Позднее в твиттере базы сообщили, что стрельбу устроил военнослужащий ВМС США.

США Гавайи Перл-Харбор

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