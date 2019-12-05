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СМИ узнали о найденных разведкой США иранских ракетах в Ираке

СМИ узнали о найденных разведкой США иранских ракетах в Ираке
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Иран доставил и складировал на территории Ирака определенное количество своих баллистических ракет, сообщают американские СМИ со ссылками на источники из разведслужб и Пентагона.

Так, The New York Times пишет, что ракеты находятся на территориях, которые контролируют иракские боевики-шииты вблизи иранской границы, и эти боевики помогают сохранить склады с ракетами в тайне.

CNN, ссылаясь на источники из тех же ведомств, сообщает, что американские разведчики и военные фиксировали перемещение из Ирана в Ирак баллистических ракет малой дальности.

Телеканал отмечает, что озабоченность США вызывает то, что ракеты теперь могут быть доставлены в районы, где они могут использоваться поддерживаемыми Ираном боевиками против американских войск.

В связи с этим источник заявил, что в прошлом месяце эти боевики активизировали атаки на позиции американских войск в Ираке с применением более крупных, чем ранее, ракет.

В то же время CNN напоминает недавнее заявление высокопоставленных американских военных чиновников о том, что они не верят в способность режима в Тегеране развязать войну против США.

США Иран Ирак

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