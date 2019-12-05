WSJ сообщила о планах США отправить еще 14 тысяч военных на Ближний Восток

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки еще 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток перед лицом растущей угрозы со стороны Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников.

По их словам, решение об отправке дополнительного контингента, а также десятков кораблей и другой военной техники на Ближний Восток Трамп может принять уже в этом месяце.

Ожидаемое развертывание, вероятно, призвано стать сдерживающим фактором против Ирана на фоне нарастающих санкций администрации Трампа в отношении страны.

Заместитель министра обороны по политике Джон Руд заявил накануне, что Пентагон видит признаки возможной атаки Тегерана на цели или интересы США на Ближнем Востоке в ближайшем будущем.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а затем восстановил санкции в отношении Тегерана. Иран в ответ приступил к сокращению обязательств по ядерной сделке.

Напряженность возросла после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, а США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.