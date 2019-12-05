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Пентагон опроверг намерение отправить 14 тысяч военных на Ближний восток

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сообщение газеты Wall Street Journal о планах США отправить дополнительные 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток является неверным, заявляет минобороны США.

"Чтобы было ясно, репортаж неверен. США не рассматривают возможность отправки 14 тысяч дополнительных военнослужащих на Ближний Восток", - написала представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара в своем твиттере.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки еще 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток перед лицом растущей угрозы со стороны Ирана.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а затем восстановил санкции в отношении Тегерана. Иран в ответ приступил к сокращению обязательств по ядерной сделке.

Напряженность возросла после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, а США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

США Иран Пентагон

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