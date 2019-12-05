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Источник назвал убитого в Берлине Хангошвили куратором подготовки смертников

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике К.) курировал подготовку смертников для терактов на Северном Кавказе в отношении представителей органов госвласти и силовых структур, а также членов их семей, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"Именно Хангошвили выстроил и поддерживал плотный контакт между чеченским бандподпольем и террористическими организациями Северного Кавказа и Ближнего Востока. Он, по сути, являлся своего рода эмиссаром этих организаций на Северном Кавказе", - сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что Хангошвили не принимал активного участия в боевых действиях в Чечне, однако "отвечал за планирование и подготовку терактов на Северном Кавказе по заданию этих террористических групп".

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Германия Зелимхан Хангошвили

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