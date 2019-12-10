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Путин сообщил о причастности убитого в Берлине грузина к теракту в московском метро

Президент счел некорректной высылку дипломатов РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком, одним из организаторов терактов в московском метро, находился в розыске, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандского формата", отвечая на вопросы журналистов.

"Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин.

Он отметил, что не знает, что произошло с убитым, и считает высылку российских дипломатов в ответ на это некорректным.

"Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений, некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", - заявил Путин.

Россия Германия Владимир Путин Зелимхан Хангошвили

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