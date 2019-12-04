Источник рассказал о террористическом прошлом убитого в Берлине гражданина Грузии

По его словам, Хангошвили участвовал в нападениях, в результате которых погибло около 100 человек

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Убитый в Берлине в августе гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был причастен к организации и совершению террористических актов на территории России в качестве главаря бандформирований, а в 2016 году Грузия объявила его в международный розыск, сообщил "Интерфаксу" источник в российских правоохранительных органах.

Он сообщил, что Хангошвили был связью действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

Как сообщил собеседник агентства, по указанию Басаева Хангошвили возглавил бандгруппу, "созданную для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003-2004 годах".

По данным источника, в мае и августе 2003 года Хангошвили участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии, тогда погибли 15 военнослужащих.

По тем же данным, 21-22 июня 2004 года "под руководством международного террориста Басаева Хангошвили принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии". "В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 - сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены", - отметил источник.

Источник сообщил, что Хангошвили причастен к убийствам сотрудников силовых структур. В частности, "22 апреля 2004 года он лично расстрелял прапорщика управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева".

По словам собеседника агентства, по факту нападения на Ингушетию республиканская прокуратура 22 июня 2004 года возбудила уголовное дело по статьям 205, 105, 317 и ч.3 ст.222 УК РФ.

Источник уточнил, что сейчас уголовное дело находится в производстве управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. По этому делу Хангошвили проходит в качестве главаря бандформирований, созданных по указанию Басаева.

По словам собеседника агентства, о действиях Хангошвили в составе незаконных вооруженных формирований на территории России были уведомлены правоохранительные органы Грузии, Украины, США и Германии

Хангошвили Зелимхан Султанович родился 15 августа 1979 года. Он уроженец села Дуиси Ахметского района Грузинской ССР, гражданин Грузии. Был зарегистрирован по адресу: Грузия, Тбилиси, ул.Канделаки, д.17.

Убийство в Берлине и высылка дипломатов

Гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, и тот умер на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

В Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании убийства, но она с августа не предоставляла запрашиваемую информацию. Генпрокуратура и правительство Германии считают, что преступление было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, ранее он был участником группировки "Кавказский эмират", и с 2000 по 2004 год руководил в Чечне боевиками, которые участвовали в боевых действиях против России.

В среду Берлин объявил персона нон грата двух российских дипломатов за то. В Германии отмечают, что российские ведомства, несмотря на многократные и настоятельные призывы, недостаточно, по ее мнению, помогали в расследовании убийства.