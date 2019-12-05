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Лукашенко заявил о "жесточайшем антибелорусском давлении" на Путина

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин испытывает сейчас "жесточайшее антибелорусское давление" из близкого окружения, утверждает его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Такое заявление Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, сделал в четверг, выступая перед парламентариями шестого и седьмого созывов.

Ранее в четверг белорусский президент заверил, что страна не собирается "входить в состав любого государства, даже братской России". Лукашенко также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, если они повредят Белоруссии. Таким образом он прокомментировал отношения Минска и Москвы.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по "чувствительным для обеих сторон вопросам" находится в завершающей стадии.

В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. По словам Лукашенко, не решен "даже элементарный вопрос" по "грязной" нефти из нефтепровода "Дружба". "А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия

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