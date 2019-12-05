Лукашенко заверил, что Белоруссия не войдет в состав "братской России"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает независимость страны и заявляет, что республика не будет входить в состав России.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Президента цитирует госагентство БелТА. Глава государства подчеркнул, что белорусы не собираются "сдавать независимость и суверенитет страны".

Лукашенко также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. Таким образом он прокомментировал отношения Белоруссии и России. Глава государства также подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по "чувствительным для обеих сторон вопросам" находится в завершающей стадии.

В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по "грязной" нефти (нефти из проходящего по территории РФ и Белоруссии нефтепровода "Дружба", загрязненной хлоридами весной 2019 года - ИФ). А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - отметил глава государства.

Как сообщалось, Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.

Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

16 сентября "Коммерсантъ" написал, что премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали создание единого Налогового и Гражданского кодексов Союзного государства. В одобренной ими программе речь также шла об унификации учета собственности, частичном объединении платежных систем и едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии. С 2022 года на базе двух стран должно быть создано конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе, сообщила газета.

Позднее Минск опроверг сообщения о планах объединиться с Москвой в конфедерацию.