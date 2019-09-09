"Гомельтранснефть Дружба" оценила в $23 млн недополученную выручку из-за аварии на трубопроводе

Поэтому компания с сентября повысила тариф на транзит российской нефти

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский оператор трубопровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" недополучила $23 млн выручки из-за загрязнения нефти в трубопроводе, заявил гендиректор компании Олег Борисенко журналу "Нефтехимия".

Это случилось из-за долгой остановки нефтепровода. Неизбежным и обязательным условием для восстановления доходов стало доведение объемов перекачиваемой нефти по итогам года до запланированных либо увеличение тарифов, добавил он.

По словам Борисенко, с российской стороной после переговоров удалось договориться о повышении тарифа на транспортировку нефти через Белоруссию на 3,7% с 1 сентября 2019 года. В Минске первоначально предложили повысить тариф на 21,7% и с 1 августа, но затем стороны договорились о менее значительном повышении.

Российская сторона также взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год, отметил глава компании.

"Это первый этап. По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями", - уточнил он.

Некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганики в белорусской части "Дружбы" заметили в конце апреля. Из-за этого на время вытеснения грязной нефти из трубы прерывались поставки белорусским и другим европейским получателям. В Минске ранее подсчитывали, что в результате этого форс-мажора транзит нефти через Белоруссию в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. "Гомельтранснефть Дружба" 11 июля завершил вытеснение 870 тысяч тонн некондиционной нефти в Россию, "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор северной ветки нефтепровода "Дружба") завершил аналогичные работы 23 июля.

Глава Минэнерго Александр Новак сначала оценил ущерб от загрязнения нефти менее чем в $100 млн, хотя Минск только в эту сумму оценивал потери от недополученной в апреле выгоды в связи с приостановкой транзита. На Мозырском НПЗ хлорорганика попортила оборудование на $30 млн, отмечал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Завод предложил "Транснефти" возместить ему издержки на $155 млн, писал в июне "Коммерсантъ".

В "Транснефти" в начале сентября заявили, что до сих пор не получили никаких требований о возмещении ущерба с документированным перечислением убытков. В июле нефтетранспортная компания пообещала возместить грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, только если они документально подтвердят понесенные потери. Предельный размер компенсаций компания установила на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.