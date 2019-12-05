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Один из подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве был снайпером в Донбассе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемые в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева некогда служили в одном из добровольческих подразделений в Донбассе, "были наемными киллерами", один из них оказался снайпером, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На сегодня судом задержаны двое лиц, которые обоснованно подозреваются в убийстве малолетнего ребенка Вячеслава Соболева. Следствие сейчас отрабатывает все версии по возможным заказчикам этого убийства. Можем уже сказать прямо, что это заказное убийство", - сказал он журналистам в Киеве в четверг.

По словам Геращенко, продолжается поиск посредников в организации этого преступления и его заказчиков. "Парень, который стрелял в Соболева и убил его сына, действительно, был снайпером, действительно был награжден (бывшим - ИФ) президентом (Петром - ИФ) Порошенко орденом за мужество, действительно проявлял себя как защитник Украины. А после того он сделал это ужасное преступление, и все его предыдущие заслуги перед страной не могут никоим образом быть облегчающими бремя его наказания. А оно, я думаю, будет очень жестоким", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался.

Начальник столичного главка украинской полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых - "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной части.

Правоохранительные органы рассматривают в качестве основных версий совершения преступления бытовые проблемы, а также хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева. Ранее в декабре суд арестовал подозреваемых на 2 месяца без права залога.

Антон Геращенко Вячеслав Соболев Киев Украина МВД

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