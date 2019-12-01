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За рулем обстрелянного в Киеве автомобиля был областной депутат Соболев

В результате обстрела погиб его трехлетний сын

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - За рулем автомобиля Range Rover, по которому стреляли неизвестные на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

В миреВ Киеве ребенок погиб во время обстрела автомобиляЧитать подробнее

Эту информацию он по телефону лично подтвердил украинскому телеканалу ТСН. Соболев также добавил, что во время стрельбы погиб его сын.

По сообщению пресс-службы МВД Украины, "мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне". Там уточнили, что ребенок умер по дороге в больницу.

В 17:15 в Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска стрелявшего в автомобиль.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство (статья 115 УК Украины).

Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, бизнесмен. В 2002 году был избран депутатом городского совета Донецка. Работал в НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".

Киев Украина Вячеслав Соболев

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