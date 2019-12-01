За рулем обстрелянного в Киеве автомобиля был областной депутат Соболев

В результате обстрела погиб его трехлетний сын

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - За рулем автомобиля Range Rover, по которому стреляли неизвестные на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Эту информацию он по телефону лично подтвердил украинскому телеканалу ТСН. Соболев также добавил, что во время стрельбы погиб его сын.

По сообщению пресс-службы МВД Украины, "мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне". Там уточнили, что ребенок умер по дороге в больницу.

В 17:15 в Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска стрелявшего в автомобиль.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство (статья 115 УК Украины).

Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, бизнесмен. В 2002 году был избран депутатом городского совета Донецка. Работал в НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".