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В Киеве арестовали подозреваемого в обстреле машины, где погиб трехлетний сын депутата

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права выхода под залог мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в фейсбуке.

Она сказала "Интерфаксу", что суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых исполнителей, который непосредственно сделал выстрел. В прокуратуре также сообщили, что заседание суда проходило в закрытом режиме. По словам Максимец, заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому начнется в течение часа.

Ранее в СМИ называли имя стрелявшего - по их данным, это Андрей Лаврега.

Вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева обстреляли автомобиль Range Rover, в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его маленький сын. От полученных ранений ребенок умер в машине "скорой".

В качестве основных версий преступления рассматривают бытовые проблемы, а также хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева. На момент преступления в машине, помимо погибшего ребенка, находился сам депутат, его жена и еще одна родственница.

В понедельник стало известно, что по этому делу задержаны двое подозреваемых - молодые люди 18 и 19 лет из западной и центральной Украины. Им объявили о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Украина Киев Вячеслав Соболев

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