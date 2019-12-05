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В США предположили, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в четверг заявил, что, в Иране с начала протестов могли быть убиты уже более тысячи еловек.

"По всей видимости, режим мог убить более 1 тысячи иранских граждан с того момента, как начались протесты", - сказал Хук на брифинге в госдепе.

"Мы не можем быть уверены в этом, поскольку иранский режим блокирует обмен информацией", - отметил он.

Вместе с тем, он указал, что среди убитых есть даже подростки. Кроме того, по его словам, несколько тысяч человек получили ранения в ходе протестов.

"В некоторых случаях режим не выдавал тела семьям до тех пор, пока не получал обещаний, что не будет публичных похорон", - добавил спецпредставитель США.

Позже в ходе брифинга Хук подчеркнул, что США "уверены, что речь идет о многих сотнях погибших, а может - и больше тысячи".

Он пояснил, что в госдепе рассчитали число жертв беспорядков в Иране, основываясь на данных, переданных самими гражданами, а также группами, которые занимаются такого рода подсчетами.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протесты. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью прекратилась работа интернета.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

США Иран

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