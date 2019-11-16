Поиск

Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин

Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин
Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ряде городов Ирана продолжаются акции протеста, начавшиеся в ночь на субботу и вызванные ростом цен на бензин, передает агентство Associated Press.

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

По информации AP, пока неясно, есть ли пострадавшие на акциях протеста, и производила ли полиция аресты.

Агентство уточняет, что нынешние протесты не достигают масштаба демонстраций, произошедших в Иране на рубеже 2017 и 2018 годов: тогда погибли не менее 25 человек, а еще 5 тыс. были арестованы.

AP уточняет, что ранее власти установили месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому бензин отпускается по сниженным ценам. Однако затем власти повысили цены на топливо: ранее за литр бензина в рамках лимита иранцы должны были платить 10 тыс. риалов местной валюты, а теперь - 15 тыс. В то же время цена за литр бензина, который приобретают сверх квоты, выросла на 50% - до 30 тыс. риалов.

Агентство напоминает, что ухудшение отношений Ирана с США и проблемы с соглашением по иранской ядерной программе существенно усугубили экономические проблемы Ирана.

Иран

Новости по теме

Новости

Безос уступил место Гейтсу в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Безос уступил место Гейтсу в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Скончался школьник, устроивший стрельбу в калифорнийской школе в день рождения

Что случилось этой ночью: суббота,16 ноября

Израильская армия сообщила о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа

Дипломаты РФ намерены получить доступ к раненному в США россиянину

Россиянин получил огнестрельное ранение на границе Мексики и США

Россиянин получил огнестрельное ранение на границе Мексики и США

Суд в Киеве назначил домашний арест главе департамента офиса Зеленского

Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Что произошло за день: пятница, 15 ноября

В Париже назвали дату нового саммита в "нормандском формате"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');