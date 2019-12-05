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Хаменеи назвал мучениками погибших в протестах из-за повышения цен на бензин

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Невинные жертвы волны протестов в Иране должны почитаться как мученики, а их семьям необходимо выплатить компенсации, считает руководитель страны аятолла Али Хаменеи.

Таким был его ответ на доклад о протестах, подготовленный Высшим советом национальной безопасности Ирана, положения которого он распорядился "выполнить настолько быстро, насколько возможно".

Обычно мучениками в Исламской Республике Иран называют солдат, погибших в боях за родину.

Комментарии аятоллы Хаменеи опубликованы в четверг на его сайте.

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Накануне президент Ирана Хасан Рухани призвал освободить всех невиновных людей, которые были задержаны без оружия во время акций протеста против повышения цен на бензин.

"Следует продемонстрировать религиозное и исламское милосердие, и те невинные и безоружные люди, которые протестовали против повышения цен на бензин, должны быть освобождены", - заявил Рухани в эфире иранского телевидения.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Они прошли в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. На время протестов в Иране почти полностью прекратилась работа интернета.

Иранские власти не называют точное число погибших, в то время как в организации Amnesty International полагают, что жертвами протестов стали более 200 человек.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

Иран

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