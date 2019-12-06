Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– "Морской старт" будут перебазировать в Россию около месяца. Пусковую платформу переместят на Дальний Восток. Дата начала перебазирования неизвестна, но руководство S7 Space хочет закончить как можно раньше.

– Участники конференции ОПЕК договорились сокращать добычу нефти. Переговоры в минувший четверг стали самыми долгими за историю сделки. Несмотря на договор, Россия незначительно увеличит добычу нефти по сравнению с прошлым годом.

– Протесты во Франции приобрели наибольший масштаб с 2010 года. Количество участников акций было высоким даже по данным полиции, которая традиционно занижает данные. Волнения затормозили работу целых секторов экономики.

– Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости "плана Маршалла" в сфере безопасности. Владимир Макей предложил европейским странам инвестировать в общую систему безопасности и отказаться от ракет меньшей и средней дальности на своей территории. Белоруссия готова делать взносы наряду со всеми.

– ЦСКА победил "Жальгирис" в матче Евролиги. Победитель определился в овертайме. ЦСКА – действующий обладатель титула.