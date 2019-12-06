"Морской старт" будут перебазировать в Россию около месяца

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Около трех недель займет перебазирование пусковой платформы Sea Launch ("Морской старт") из США на российский Дальний Восток, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Славянского судоремонтного завода (СРЗ) Андрей Якимчук, где будет временно находиться комплекс.

"После того как только они выдвинутся, это будет известно, три недели (займет переход - ИФ)", - сказал Якимчук, отвечая на вопрос о том, сколько времени займет транспортировка.

Он не уточнил, когда может начаться перебазирование.

"Они хотят прибыть как можно раньше, все документы получены, их руководство (S7 Space - ИФ) считает, что нужно как можно раньше из США уйти", - добавил он.

Каким образом будет перебазироваться комплекс, решат технические специалисты компании S7 Space.

"Командное судно, скорее всего, своим ходом. Платформа, возможно, в доке. Однако это будут решать специалисты компании", - добавил Якимчук.

По его словам, сейчас специалисты завода оценивают объем ремонта комплекса.

"У нас есть ремонтная ведомость, она достаточно обширная, нам интересен ремонт. Мы оцениваем, готовимся", - сказал руководитель предприятия, добавив, что на данный момент подписан договор только на стоянку комплекса. У завода есть необходимый штат специалистов и мощности для ремонта, добавил он.

Комплекс, по его оценке, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

Переговоры о базировании комплекса в Славянском СРЗ велись давно, проведены необходимые работы.

"У нас пирс 300 метров, с глубинами более 9 метров, они спокойно встанут. Переговоры велись давно. Мы и проводили комплекс исследований, глубины промеряли по-новому, очищали дно. Работали соответствующие комиссии, мы проходим по всем параметрам", - сказал Якимчук.

Как сообщалось, S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ . В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году, заявляют в S7 Space.

В компании отметили, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.