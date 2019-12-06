Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до четырех

Неизвестна судьба 11 человек

Пожар в Одесском колледже Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает о четырех погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших. По данным полиции, судьба 11 человек остается неизвестной.

По данным ГСЧС, всего на пожаре пострадали 30 человек, в больницах остаются 18 из них, 6 декабря было выписано 8 человек.

По состоянию на 15:30 пятницы подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления в завалах. Всего с начала разборки завала вывезено 400 куб м строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Ранее отдел коммуникации полиции Одесской области сообщил, что по состоянию на 15:30 количество людей, погибших в результате пожара, возросло до трех, поиски еще 12 продолжаются.

Как сообщалось, в среду в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.