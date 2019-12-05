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Найдено тело второй жертвы пожара в здании Одесского колледжа

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В четверг вечером из-под завалов сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса достали тело женщины, сообщает местное интернет-издание "Думская".

"В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины. Как сообщили "Думской" в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена", - говорится в заметке.

По информации областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, среди 14 человек, которые на утро четверга официально числятся пропавшими после пожара, есть как студенты и сотрудники колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, так и сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

Позже появилась информация о 30 госпитализированных.

Украина Одесса

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