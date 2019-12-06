СЕ повторно призвал Москву выплатить 10 млн евро депортированным гражданам Грузии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы (СЕ) в пятницу призвал Россию немедленно выплатить депортированным в 2006 году из РФ гражданам Грузии компенсацию в размере 10 миллионов евро.

Как сообщает Министерство юстиции Грузии, на заседании комитета министров СЕ 3-5 декабря в очередной раз оценили процесс исполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал РФ выплатить грузинским гражданам компенсацию.

"Комитет отметил, что выплата компенсации является безусловным обязательством России, исходя из 46-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека", - заявляют в Минюсте. В сообщении говорится, что на заседании прозвучал призыв к России начать консультации с комитетом для определения модальностей выплаты вышеуказанной суммы.

По информации ведомства, несмотря на возражение российской делегации, комитет удовлетворил требование Грузии и назначил очередные дебаты по "делу депортированных" на ближайшее заседание, которое состоится в марте 2020 года.

В конце сентября 2019 года комитет министров СЕ уже обращался к России с аналогичным призывом. Рассмотрение данного вопроса на заседаниях комитета министров СЕ началось после того, как Грузия пожаловалась в ведомство на Россию, заявив, что она до сих пор не выплатила указанную компенсацию.

В ходе предыдущего заседания комитет министров СЕ предупредил Россию о том, что из-за просрочки выплаты компенсации (крайним сроком выплаты было 30 апреля 2019 года) она должна будет также выплатить и соответствующие проценты.

Ранее сообщалось, что компенсацию по решению Страсбургского суда Москва должна выплатить как минимум 1500 гражданам Грузии.

В январе 2019 года Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что РФ обязана выплатить Тбилиси 10 млн евро депортированным в 2006 году гражданам Грузии.