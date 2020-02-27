Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

Депортация из Москвы граждан Грузии. 2006 год. Фото: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия заявила о невозможности исполнить решение ЕСПЧ о выплате 10 млн евро за депортацию граждан Грузии в 2006 году, поскольку Тбилиси о сих пор не составил механизм расчета компенсаций. Как пишут "Ведомости", ЕСПЧ обязал правительство Грузии составить окончательный список получателей выплат.

Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсации за депортацию в январе 2019 года. Подготовленный Москвой план действий по исполнению этого решения опубликован на сайте Совета Европы, отмечают "Ведомости". При этом Москва пожаловалась в Комитет министров Совета Европы на неготовность механизма для расчета и распределения компенсаций, который Тбилиси должен был разработать под контролем КМСЕ.

В общем списке пострадавших от депортации 1795 человек. Страсбургский суд обязал Грузию исключить из перечня не менее 290 человек, которые не могут быть признаны пострадавшими по критериям ЕСПЧ, и уточнить кто из списка от каких нарушений пострадал и какая ему полагается компенсация. В окончательном списке должно быть не менее 1500 граждан.

В России настаивают, что готовы выплатить компенсацию только после представления этого списка с расчетами, и отмечают неторопливость властей Грузии, пишет издание.

МИД Грузии на запрос газеты не ответил.



Первоначально Тбилиси требовал от Москвы более 70 млн евро компенсации за нарушение прав 4634 грузинских граждан при депортации. ЕСПЧ удовлетворил эти требования частично.

Жалоба на депортации была направлена в Страсбург в 2007 году. Тбилиси обвинил Москву в задержании и коллективной высылке своих граждан из России вскоре после задержания в Тбилиси четырех российских офицеров по подозрению в шпионаже осенью 2006 года. Грузинская сторона сочла это нарушением права своих граждан на уважение частной жизни, права на свободу и личную неприкосновенность и запрета на бесчеловечное обращение.

Москва утверждала, что из страны высылались исключительно нарушители миграционного режима.

ЕСПЧ начал рассматривать это дело в 2011 году. Большая палата суда вынесла решение в пользу Грузии в 2014 году, оно было окончательно подтверждено в 2019 году .