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Число жертв стрелка на авиабазе во Флориде выросло до трех

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось о двух жертвах стрельбы, сам нападавший также был убит.

Таким образом, общее число погибших на данный момент составляет четыре человека. Еще около 10 человек пострадали.

В пятницу стрельба произошла на авиабазе в округе Эскамбиа, где служат более 16 тысяч военных. База закрыта.

Ранее на этой неделе мужчина открыл стрельбу на объединенной базе ВМС США Перл-Харбор - Хикем. Жертвами стали двое человек.

США Флорида

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