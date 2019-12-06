Москва не оставит без ответа санкции США против россиян за киберпреступления

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В МИД России заявляют о политизированности новых американских санкций за киберпреступления в отношении ряда российских граждан и фирм, предупреждают, что этот шаг Вашингтона не останется без ответа.

"Власти США накануне вновь решили оказать давление на Россию с помощью санкций. На сей раз под них подведены 11 российских граждан и 6 фирм, которых Вашингтон обвиняет в незаконной деятельности в электронном пространстве. Однако политизированность претензий очевидна", - говорится в комментарии МИД, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

На Смоленской площади считают, что США при наличии у них реальных улик могли обратиться за правовой помощью к России, однако не сделали этого. "Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года", - отмечается в комментарии.

В МИД РФ напоминают, что именно США в 2014 году прекратили деятельность совместной рабочей группы по кибербезопасности и "с тех пор категорически отказываются ее возобновлять". В комментарии выражено мнение, что "цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России": "Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения", - посетовали на Смоленской площади.

Санкции против российских "хакеров"

В четверг, 5 декабря, США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса под названием Dridex. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

Одному из этих россиян - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки Evil Corp, совершавшей серьезные преступления в киберпространстве. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Якубец "нанял десятки человек для того, чтобы они проводили его операцию из подвалов московских кафе".

Кроме того, по информации американских властей, Якубец и его соратники с мая 2009 года совершали банковские преступления при помощи вируса Zeus. Им удалось похитить миллионы долларов в США и в других странах, заразив тысячи компьютеров вирусом, который похищал личные данные пользователей: номера банковских счетов и пароли.

В общей сложности, Якубец и его команда при помощи вируса Zeus, попытались украсть $220 млн. На практике же им удалось получить $70 млн с банковских счетов своих жертв, утверждают власти США.

Госдепартамент США объявил награду за информацию, которая приведет к аресту Якубца. В США готовы заплатить до $5 млн, что стало самой большой в истории США суммой, назначенной за информацию о предполагаемом киберпреступнике.

6 декабря Минюст США сообщил, что российские правоохранительные органы помогли властям США установить личность Якубца. По данным ведомства, российские силовики вычислили Якубца по адресу его электронной почты и передали информацию о россиянине Вашингтону.