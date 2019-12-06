РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте

Агент ФБР рассказал американскому суду, как удалось выяснить личность россиянина, попавшего под санкции США

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы помогли властям США установить личность главы хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, против которого Минфин США ввел санкции за киберпреступления.

В четверг США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса Dridex. Одного из них, россиянина Максима Якубца, Минюст США считает организатором хакерской группировки Evil Corp. Суды Небраски и Пенсильвании заочно предъявили ему обвинения в киберпреступлениях.

Минюст США в своем заявлении 5 декабря отметил, что раскрытию этого преступления способствовали правоохранительные органы нескольких стран, включая Россию.

Вычислили по электронной почте

Более конкретно помощь России описана в показаниях специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, размещенных на сайте Минюста США.

Из них следует, что девять лет назад, в июле 2010 года, США официально попросили российские власти помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские правоохранительные органы определили, что это Максим Якубец.

Для этого, как следует из показаний агента ФБР, российские правоохранительные органы, получив информацию по логину почтового ящика aquamo@mail.ru, определили IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к нему. "После получения записей от провайдера, они определили конкретный адрес в Москве, к которому относится этот IP-адрес", говорится в показаниях агента суду Небраски. Также российские правоохранительные органы "поставили на контроль" телефонный номер, найденный в почтовой переписке, и установили, что его использовал Якубец.

В показаниях отмечается, что полученный из России ответ говорит о том, что по установленному адресу в Москве был проведен обыск, там находился Якубец и принадлежащие ему вещи.

По мнению Фойлса, полученная от России информация была надежной, хоть США были переданы не оригиналы полученных записей и информации, а суммирующий их документ.

Между тем в заявлении Минфина США относительно этой хакерской группировки, сказано, что последние годы Якубец совмещал руководство Evil Corp с прямой помощью российскому правительству - "по состоянию на 2017 год Якубец работал на российскую ФСБ". "Кроме того, с 2017 года Якубцу было поручено работать над проектами для российского государства, в том числе по получению конфиденциальных документов с помощью средств кибербезопасности и проведению киберопераций от его имени", - уточняется в заявлении Минфина США.