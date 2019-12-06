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РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте

Агент ФБР рассказал американскому суду, как удалось выяснить личность россиянина, попавшего под санкции США

РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте
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Фото: Reuters

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы помогли властям США установить личность главы хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, против которого Минфин США ввел санкции за киберпреступления.

В четверг США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса Dridex. Одного из них, россиянина Максима Якубца, Минюст США считает организатором хакерской группировки Evil Corp. Суды Небраски и Пенсильвании заочно предъявили ему обвинения в киберпреступлениях.

Минюст США в своем заявлении 5 декабря отметил, что раскрытию этого преступления способствовали правоохранительные органы нескольких стран, включая Россию.

Вычислили по электронной почте

Более конкретно помощь России описана в показаниях специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, размещенных на сайте Минюста США.

Из них следует, что девять лет назад, в июле 2010 года, США официально попросили российские власти помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские правоохранительные органы определили, что это Максим Якубец.

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Для этого, как следует из показаний агента ФБР, российские правоохранительные органы, получив информацию по логину почтового ящика aquamo@mail.ru, определили IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к нему. "После получения записей от провайдера, они определили конкретный адрес в Москве, к которому относится этот IP-адрес", говорится в показаниях агента суду Небраски. Также российские правоохранительные органы "поставили на контроль" телефонный номер, найденный в почтовой переписке, и установили, что его использовал Якубец.

В показаниях отмечается, что полученный из России ответ говорит о том, что по установленному адресу в Москве был проведен обыск, там находился Якубец и принадлежащие ему вещи.

По мнению Фойлса, полученная от России информация была надежной, хоть США были переданы не оригиналы полученных записей и информации, а суммирующий их документ.

Между тем в заявлении Минфина США относительно этой хакерской группировки, сказано, что последние годы Якубец совмещал руководство Evil Corp с прямой помощью российскому правительству - "по состоянию на 2017 год Якубец работал на российскую ФСБ". "Кроме того, с 2017 года Якубцу было поручено работать над проектами для российского государства, в том числе по получению конфиденциальных документов с помощью средств кибербезопасности и проведению киберопераций от его имени", - уточняется в заявлении Минфина США.

США Россия Максим Якубец

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