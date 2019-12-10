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На саммите заявили о необходимости интеграции "формулы Штайнмайера" в законы Украины

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Участники саммита "нормандской четверки", состоявшегося в Париже, считают, что "формула Штайнмайера" должна быть включена в украинское законодательство, говорится в коммюнике по итогам встречи.

"Они считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, в соответствии с версией, согласованной в "Нормандском формате" и Трёхсторонней контактной группе", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "Нормандском формате" и Трёхсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года - для обеспечения его действия на постоянной основе", - говорится также в документе.

Украина формула Штайнмайера

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