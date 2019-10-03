Зеленский назвал возвращение границы Украине условием для выборов в Донбассе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Признание "формулы Штайнмайера" не означает, что президент Украины Владимир Зеленский сдаст страну, заявил глава государства в видеообращении. В нем он назвал, в частности, условия для местных выборов в Донбассе.

По словам Зеленского, там должно состояться полное прекращение огня, вывод с Донбасса иностранных военных формирований, на границе с Россией должны быть украинские пограничники, должен произойти обмен пленными, а выборы должны пройти по украинскому законодательству с доступом украинских кандидатов, журналистов и международных наблюдателей.

Президент заверил, что согласование формулы Штанмайера не предполагает ни признания присоединения Крыма к России, ни отказа от Донбасса, ни того, что выборы в Донбассе пройдут "завтра и под дулами пулеметов". Он добавил, что никаких соглашений с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Киев не подписывал, а только направил письмо спецпредставителию ОБСЕ Мартину Сайдику, где засвидетельствовал согласование позиции по тексту этой формулы.

Дальнейшие шаги в отношении Донбасса Зеленский намерен обсуждать на встрече в "нормандском формате" во Франции. Он напомнил, что согласование формулы Штайнмайера было условием, чтобы этот саммит состоялся, и назвал формулу "самой большой страшилкой" последних недель.

"Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса - а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - сказал Зеленский.

По словам президента, новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать мнение украинского общества и не пересечет "ни одной красной линии".

"Никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира", - пообещал Зеленский.

Формула Штайнмайера предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, определяет процедуру введения особого статуса Донбасса, чтобы провести там местные выборы под эгидой ОБСЕ. Во время переговоров стороны также согласовали разведение войск в двух районах на востоке Украины - Золотом и Петровском. Возобновление разведения сил и средств запланировано на 7 октября.