Глава ДНР предложил обсудить закрепление "особого статуса" Донбасса на встрече в Минске

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) предлагают обсудить поправки в украинскую Конституцию с закреплением "особого статуса" Донбасса на встрече 18 декабря в Минске, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, распространенном его пресс-службой.

"В связи с внесением в Верховную Раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР (Луганская народная республика - ИФ). Так написано в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита "нормандской четверки". Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию", - говорится в заявлении.

В пятницу стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект изменений в украинскую Конституцию, касающихся децентрализации власти. Текст законопроекта пока опубликован не был.

Как отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, внося изменения в Конституцию, предусматривающие децентрализацию, власти страны таким образом выполняют Минские соглашения, в основе которой лежит децентрализация власти.

Глава МИД Украины заявил, что российская сторона на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей. Однако впоследствии Москва осознает их изменения, считает он.

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал Пристайко.

Реформа местного самоуправления на Украине началась при прошлом президенте Петре Порошенко, но не была завершена. В 2015 году Верховная рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

9 декабря по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже Зеленский заявил, что положения "формулы Штайнмайера", которые "четверка" считает необходимым интегрировать в украинское законодательство, будут внесены после продления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). В этот четверг Верховная рада в очередной раз продлила на год - до 31 декабря 2020 года (включительно) - действие этого закона.

В 2015 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.