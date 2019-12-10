Порошенко проверят на совершение госизмены при подписании минских соглашений

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании в 2015 году "минских соглашений" об урегулировании ситуации в Донбассе.

"Действительно, открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании "минских соглашений", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация - по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2015 года Контактная группа после переговоров в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) подписали комплекс мер по выполнению минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня в Донбассе, восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины (процесс должен начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования),отвод вооружений, конституционную реформу на Украине, обмен заложников, создание зоны безопасности, соблюдение законных прав населения Донбасса, а также решение пограничных вопросов по согласованию с ДНР/ЛНР.

В Киеве ранее говорили о возможности выхода из минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский называл содержащийся в них пункт о границе проигрышем Киева и одним из самых невыгодных положений этих соглашений. В Киеве полагают, что вопрос о передаче границы надо ставить до проведения местных выборов.